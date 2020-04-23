Астероид размером с гору приблизится к Земле в конце апреля

Гигантский астероид приблизится к Земле 29 апреля, сообщили в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) NASA, который проводит наблюдения за потенциально опасными для планеты небесными телами.

Диаметр астероида, который получил название 52768 (1998 OR2), составляет от 1,8 км до 4,1 км. Таким образом, по размерам он превышает Уральские горы, чья высшая точка — гора Народная — составляет 1894 м. Астероид лишь немного уступает самой высокой точке России — горе Эльбрус. Высота Эльбруса составляет 5642 м.

Небесное тело промчится мимо Земли со скоростью 8,7 км/c на расстоянии 6,2 млн км. Это расстояние в 16 раз больше, чем дистанция от Земли до ее спутника Луны. Как сообщил 4 марта телеканал CNN, столкновение с планетой исключено.

В следующий раз астероид приблизится к Земле лишь в мае 2031 года.

В марте сообщалось, что Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовится нанести кинетический удар по астероиду Didymos B, летящему к Земле. Астероид никак не угрожает планете, но удар, при помощи которого специалисты изменят траекторию его полета, станет тренировкой для системы защиты планеты от более крупных астероидов.

Ранее, в сентябре, 2019 года старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал «Известиям», что астрономы с нетерпением ждут 13 апреля 2029 года. В этот день знаменитый астероид Апофис диаметром около 350 м пролетит на расстоянии от Земли всего лишь в 32 тыс. км. Его будет видно невооруженным глазом.