Прямой эфир

Астероид размером с гору приблизится к Земле в конце апреля

0
Фото: NASA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гигантский астероид приблизится к Земле 29 апреля, сообщили в Центре исследования околоземных объектов (CNEOS) NASA, который проводит наблюдения за потенциально опасными для планеты небесными телами.

Космический мусор: вокруг Земли летают тысячи опасных объектов
Пространство на околоземной орбите стремительно захламляется

Диаметр астероида, который получил название 52768 (1998 OR2), составляет от 1,8 км до 4,1 км. Таким образом, по размерам он превышает Уральские горы, чья высшая точка — гора Народная — составляет 1894 м. Астероид лишь немного уступает самой высокой точке России — горе Эльбрус. Высота Эльбруса составляет 5642 м.

Небесное тело промчится мимо Земли со скоростью 8,7 км/c на расстоянии 6,2 млн км. Это расстояние в 16 раз больше, чем дистанция от Земли до ее спутника Луны. Как сообщил 4 марта телеканал CNN, столкновение с планетой исключено.

В следующий раз астероид приблизится к Земле лишь в мае 2031 года.

В марте сообщалось, что Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готовится нанести кинетический удар по астероиду Didymos B, летящему к Земле. Астероид никак не угрожает планете, но удар, при помощи которого специалисты изменят траекторию его полета, станет тренировкой для системы защиты планеты от более крупных астероидов.

Ранее, в сентябре, 2019 года старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов рассказал «Известиям», что астрономы с нетерпением ждут 13 апреля 2029 года. В этот день знаменитый астероид Апофис диаметром около 350 м пролетит на расстоянии от Земли всего лишь в 32 тыс. км. Его будет видно невооруженным глазом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Падение метеорита на Урале попало на видео
Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020