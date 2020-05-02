Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Происшествия
Прокуратура Курской области начала проверку из-за отказа госпитализировать трехмесячного мальчика
Общество
Попова допустила введение иммунных паспортов в России
Общество
Тест на коронавирус покажет результат на третий день после заражения
Мир
На Украине задержали участников воровавшей иконы группировки
Мир
Премьер Британии назвал сына в честь вылечивших его от COVID-19 врачей
Мир
Зеленский призвал сделать всё для расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе

Прокуратура Курской области начала проверку из-за отказа госпитализировать трехмесячного мальчика

0
Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Прокуратура Курской области проводит проверку по факту публикации в СМИ информации об отказе в госпитализации трехмесячного ребенка. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 2 мая.

Лечение — свет: детям-инвалидам с COVID просят создать особые условия
Родителям необходимо находиться в палате с ребенком в качестве сопровождающего

Накануне курский предприниматель Роман Алехин опубликовал в соцсетях пост, в которых рассказал об обращении к нему родителей трехмесячного мальчика и врача научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям (НКМЦ) в Орле. Они просили о помощи в переводе ребенка после операций на головном мозге в областную детскую клиническую больницу (ОДКБ) Курска.

По словам Алехина, ребенка в ОДКБ не приняли, и мальчика пришлось поместить в отделение реанимации больницы в Железногорске Курской области, где не было необходимого оборудования для детей.

«Прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ об отказе в госпитализации в одну из курских больниц 3-месячного ребенка. Сегодня стало известно, что ребенок умер», — сказано в сообщении.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям врачей и соблюдению требований законодательства в сфере здравоохранения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

15 апреля сообщалось, что Министерство здравоохранения Ульяновска проводит проверку информации о том, что жительнице Карсунского района отказали в госпитализации. В ведомстве пообещали наказать виновных в том случае, если это действительно произошло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Екатеринбурге мужчина с COVID-19 ранил полицейского при госпитализации
В Москве женщина скончалась возле дома после госпитализации

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020