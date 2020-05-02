Прокуратура Курской области начала проверку из-за отказа госпитализировать трехмесячного мальчика

Прокуратура Курской области проводит проверку по факту публикации в СМИ информации об отказе в госпитализации трехмесячного ребенка. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 2 мая.

Накануне курский предприниматель Роман Алехин опубликовал в соцсетях пост, в которых рассказал об обращении к нему родителей трехмесячного мальчика и врача научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям (НКМЦ) в Орле. Они просили о помощи в переводе ребенка после операций на головном мозге в областную детскую клиническую больницу (ОДКБ) Курска.

По словам Алехина, ребенка в ОДКБ не приняли, и мальчика пришлось поместить в отделение реанимации больницы в Железногорске Курской области, где не было необходимого оборудования для детей.

«Прокуратура Курской области организовала проверку по информации СМИ об отказе в госпитализации в одну из курских больниц 3-месячного ребенка. Сегодня стало известно, что ребенок умер», — сказано в сообщении.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям врачей и соблюдению требований законодательства в сфере здравоохранения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

15 апреля сообщалось, что Министерство здравоохранения Ульяновска проводит проверку информации о том, что жительнице Карсунского района отказали в госпитализации. В ведомстве пообещали наказать виновных в том случае, если это действительно произошло.