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В Екатеринбурге мужчина с COVID-19 ранил полицейского при госпитализации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Полицейский получил ножевое ранение во время принудительной госпитализации больного с коронавирусом в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Свердловской области в понедельник, 20 апреля.

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Инцидент произошел днем 18 апреля в доме на улице Волгоградская. Старший участковый помогал сотрудникам Роспотребнадзора доставить гражданина 1963 года рождения в медицинское учреждения на машине скорой помощи.

«На законные требования проследовать в инфекционный бокс ГКБ № 40 гражданин среагировал крайне неадекватно, не желая ехать в клинику. Он неожиданно схватил нож и набросился на полицейского, неоднократно пытаясь при этом его порезать. Участковый сумел отразить атаку, но без ранения, к сожалению, не обошлось. Майору была причинена травма колюще-режущим предметом в области предплечья», — сказано в сообщении.

Дебошира задержал наряд немедленного реагирования территориального ОВД и сопроводил в больницу. Пострадавшему госпитализация не понадобилась.

По факту применения насилия в отношении представителя власти проводится проверка. Отмечается, что произошедшее может привести к возбуждению уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Накануне сообщалось, что пациент, у которого экспресс-тест выявил коронавирус, сбежал из больницы в городе Шахты (Ростовская область).

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в России зафиксировано 4268 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в стране выявлен 47 121 случай заболевания, умерли 405 человек, выздоровели — 3446.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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