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Ульяновский минздрав проверит причины отказа больной в госпитализации

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Ульяновское министерство здравоохранения проводит проверку информации о том, что жительнице Карсунского района отказали в госпитализации. Результаты проверки сообщат родственникам пациентки. В ведомстве пообещали наказать виновных в том случае, если это действительно произошло.

Как пишет 1ul.ru со ссылкой на ведомство, там разработали алгоритм, в соответствии с которым пациентов лечат в районной больнице во время карантина.

Так, ежесуточно в районе должны дежурить три бригады скорой помощи и одна неотложка. На ней работают фельдшеры из Краснополки, Урено-Карлинского района и Таволжанки. Жителей Карсуна, которым требуется экстренная помощь, отправят в ЦГКБ и ЦК МСЧ.

Кроме того, к работе дополнительно привлекли медиков из двух районных больниц. В приемном отделении больницы в Карсуне также работают медики из соседних районов.

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