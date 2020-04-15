Ульяновский минздрав проверит причины отказа больной в госпитализации

Ульяновское министерство здравоохранения проводит проверку информации о том, что жительнице Карсунского района отказали в госпитализации. Результаты проверки сообщат родственникам пациентки. В ведомстве пообещали наказать виновных в том случае, если это действительно произошло.

Как пишет 1ul.ru со ссылкой на ведомство, там разработали алгоритм, в соответствии с которым пациентов лечат в районной больнице во время карантина.

Так, ежесуточно в районе должны дежурить три бригады скорой помощи и одна неотложка. На ней работают фельдшеры из Краснополки, Урено-Карлинского района и Таволжанки. Жителей Карсуна, которым требуется экстренная помощь, отправят в ЦГКБ и ЦК МСЧ.

Кроме того, к работе дополнительно привлекли медиков из двух районных больниц. В приемном отделении больницы в Карсуне также работают медики из соседних районов.