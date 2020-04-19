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После смерти госпитализированной и брошенной у дома москвички начата проверка

В Москве женщина скончалась возле дома после госпитализации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве местную жительницу оставили умирать возле ее дома после госпитализации. Об этом сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 19 апреля.

По данным телеканала, 48-летняя Елена Ч. попала в больницу 17 апреля. У женщины был цирроз печени, она почувствовала себя плохо, и ее доставили в одну из московских больниц. Однако уже в воскресенье после безуспешных попыток дозвониться до сына женщины ее привезли обратно и оставили на лавке возле дома на улице Ботанической. Там она и скончалась.

Официальных сообщений о произошедшем не поступало.

15 апреля сообщалось, что Министерство здравоохранения Ульяновска проводит проверку информации о том, что жительнице Карсунского района отказали в госпитализации.

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