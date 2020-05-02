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Число погибших во время бунта в венесуэльской тюрьме возросло до 46

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Фото: Global Look Press/Roman Camacho/ZUMAPRESS.com
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В результате бунта в венесуэльской тюрьме застрелены 46 человек, еще по меньшей мере 50 пострадали. Об этом 2 мая сообщает El Nacional со ссылкой на слова сотрудника исправительного учреждения.

Инцидент произошел в городе Гуанаре на северо-западе страны, когда заключенные сломали ограждение тюрьмы при попытке массового побега. Ранее сообщалось о 17 жертвах беспорядков и девяти раненых.

По словам собеседника издания, количество погибших будет увеличиваться, поскольку многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, а местной больнице не хватает медицинских принадлежностей для оказания им необходимой помощи.

Кроме того, стало известно, что бунтовщики бросили гранату в охранявших учреждение сотрудников Национальной гвардии Венесуэлы, осколки разорвавшегося снаряда ранили одного лейтенанта. Также в результате бунта пострадал директор тюрьмы Карлос Торо, он получил ножевые ранения в спину и затылок.

7 апреля сообщалось, что заключенные одной из тюрем Панамы устроили бунт из-за коронавируса.

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