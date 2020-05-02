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Не менее 17 человек погибли при попытке побега из венесуэльской тюрьмы

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Фото: Depositphotos
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В результате беспорядков в венесуэльской тюрьме погибли по меньшей мере 17 человек, еще девять пострадали. Об этом сообщает в субботу, 2 мая, издание El Mundo.

Инцидент произошел в городе Гуанаре на северо-западе страны, когда заключенные сломали ограждение исправительного учреждения при попытке массового побега.

Уточняется, что ранения также получил директор тюрьмы. Предполагается, что количество пострадавших может увеличиться.

24 апреля в тюрьме Буэнос-Айреса начался бунт из-за распространения новой коронавирусной инфекции, пострадали 11 сотрудников учреждения. Позже власти Аргентины договорились о прекращении беспорядков с заключенными.

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