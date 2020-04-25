Власти Аргентины пошли на переговоры с заключенными для окончания бунта

Власти Аргентины договорились о прекращении беспорядков с заключенными, которые ранее устроили бунт в тюрьме из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

Бунт в тюрьме Буэнос-Айреса начался утром 24 апреля. Заключенные вышли на крышу здания, разобрали часть кровли и подожгли матрасы. В результате беспорядков пострадали 11 сотрудников исправительного учреждения.

Участники бунта требовали освободить их из-под стражи или перевести под домашний арест, в связи с тем что в тюрьме якобы не обеспечены условия для предотвращения распространения COVID-19.

Представители тюрьмы и аргентинские власти обязались встретиться с заключенными, чтобы выслушать их требования. Также телеканал отмечает, что тюрьму посетит специальная комиссия, которая должна будет оценить ее состояние.

Первый случай заражения в стране официально подтвердили 3 марта. На сегодняшний день в республике выявлено более 3,4 тыс. случаев заболевания. Умерли 167 человек. С 20 марта в стране действует режим обязательной социальной изоляции.

12 апреля сообщалось, что заключенные тюрьмы «Нуэва-Эсперанса» в панамском регионе Колон устроили бунт, после того как в учреждении было зафиксировано два случая заболевания новым коронавирусом.