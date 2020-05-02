Способное достроить «Северный поток — 2» судно подошло к месту укладки

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое считается способным завершить строительство «Северного потока — 2», подошло к датскому острову Борнхольм. Это следует из представленных 1 мая данных мониторинговых ресурсов Marine Traffic и Vesselfinder.

В настоящее время судно уже находится в Балтийском море в исключительной экономической зоне Дании. Именно там проходит недостроенный участок газопровода.

В путь «Академик Черский» вышел из Находки в феврале. На протяжении всего пути судно неоднократно меняло маршрут, как предполагается, для того, чтобы не попасть под санкции США. Так, изначально «Академик Черский» шел в Сингапур, но не стал заходить в порт и направился на Шри-Ланку.

26 апреля корабль сменил направление и направился в сторону Калининграда. Прибытие ожидалось 1 июля.

В декабре США ввели санкции против «Северного потока — 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.

Глава Минэнерго Александр Новак тогда отметил, что из 2,46 тыс. км газопровода проложено уже 2,3 тыс. Оставшийся отрезок Россия сможет сама достроить сама.