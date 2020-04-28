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Польша захотела арестовать активы «Северного потока - 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Польша намерена добиваться ареста активов «Северного потока – 2», если «Газпром» откажется выплачивать польскому нефтегазовому концерну PGNiG $1,43 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил замминистра государственных активов Януш Ковальский.

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По его словам, арбитраж признал, что Польша якобы переплачивала за газ, и теперь «Газпром» должен возместить разницу в цене примерно в 6 млрд злотых, или около $1,43 млрд. Однако российская компания уже отметила, что изучает решение суда и считает преждевременным оценивать сумму возможных выплат.

Ковальский отметил, что Варшава намерена настаивать на аресте активов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2».

«Все ключевые проекты, которыми занимается в Европе «Газпром» и связанные с ним компании, можно использовать для взыскания долга. Это логичный путь, россияне должны учитывать такой сценарий в контексте спора с PGNiG», — цитирует замминистра Wprost 27 апреля.

По словам Ковальского, Польша готова к новым процессуальным действиям и «имеет соответствующие юридические инструменты».

«Прежде всего следует наложить арест на акции компаний «Северный поток» и «Северный поток – 2». Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода. Во-вторых, необходимо отказаться от каких-либо уступок в отношении «Газпрома» в контексте взыскания тех 6 млрд злотых, которые нам причитаются», — подчеркнул он.

Чиновник указал, что в Польше якобы только сторонники Москвы считают «Газпром» надежным партнером, а лично он будет выступать за полный отказ от российского газа по истечении действия Ямальского договора.

Данный контракт от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года.

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