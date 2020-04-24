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Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

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Фото: TASS/Zuma
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Польская нефтегазовая компания PGNiG обвинила российскую госкорпорацию «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража и пригрозила, что обратится в Еврокомиссию. Об этом компания заявила на своем сайте.

В Варшаве считают, что российская госкорпорация выставила счета за топливо без учета решения суда, а также не прислала скорректированные счета-фактуры. В польской компании заявили, что это является грубым нарушением условий Ямальского контракта.

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Такое мнение в PGNiG объясняют тем, что на момент объявления решения арбитражного трибунала новая формула ценообразования автоматически стала частью контракта. Кроме того, Варшава обвинила «Газпром» в злоупотреблении монопольным положением.

В то же время PGNiG сообщила, что полностью соблюдает решение Арбитражного трибунала и его последствия и своевременно оплачивает поставленный газ в суммах, вытекающих из новых ценовых условий.

Ямальский контракт от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012-м стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на 10%. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости, мотивируя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка.

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у «Газпрома» дело и имеет право на возврат полутора миллиардов долларов.

В «Газпром экспорте», в свою очередь, заявили, что изучают решение и считают преждевременным оценивать сумму возможных выплат.

В начале январе заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский рассказал о желании страны получить независимость от российского газа и действовать в альянсе с Соединенными Штатами.

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