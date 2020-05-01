СМИ узнали о скором подчинении «Северного потока – 2» газовой директиве ЕС

Немецкий регулятор — Федеральное сетевое агентство Германии — отклонит просьбу компаний — операторов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» освободить их от исполнения положений газовой директивы Евросоюза. Об этом в пятницу, 1 мая, узнал немецкий ежедневник Handelsblatt.

Решение обосновано тем, что российский энергетический проект не соответствует критерию освобождения от положений газовой директивы ЕС. Как следует из директивы, на исключение могут рассчитывать только те газопроводы, которые были завершены до даты вступления в силу документа, то есть 23 мая 2019 года.

«Северный поток – 2» всё еще находится в стадии строительства, хотя он и готов на 90%, пишет издание.

Как отмечает Handelsblatt, решение немецкого регулятора станет ударом по проекту и по российской нефтегазовой компании «Газпром», так как необходимость соблюдения газовой директивы ЕС повлияет на рентабельность газопровода.

Федеральное сетевое агентство Германии официально объявит о своем решении 8 мая.

В январе компании — операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» обратились в Федеральное сетевое агентство ФРГ с просьбой освободить их от исполнения положений газовой директивы Евросоюза. В заявках говорилось об освобождении от норм, содержащихся в параграфе 28б закона об энергетической экономике.

Данный параграф регулирует работу иностранных газопроводов, проходящих по территории Германии. Газопроводы третьих стран, пролегающие в территориальных водах ЕС, должны соответствовать правилам, которые ранее распространялись лишь на наземные трубы.

Как говорится в директиве, компания, добывающая газ, не может владеть газопроводом, по которому он поставляется в ЕС. В итоге газовая директива в случае ее распространения на российский газопровод затронет «Северный поток – 2», строительством которого занимается компания Nord Stream 2 AG, единственный акционер которого «Газпром».

В ноябре стало известно, что оператор второй нитки газопровода Nord Stream 2 AG заявил о несоответствии поправок энергетической хартии и обратился в арбитражный суд.

В декабре президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции против компаний, строящих «Северный поток – 2». В тот же день швейцарская компания Allseas приостановила работы на проекте и решила не возобновлять прокладку трубопровода.

В России заявили о намерении самостоятельно достроить «Северный поток – 2» и ввести его в эксплуатацию в 2020 году.