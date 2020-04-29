Эксперт назвал ключевые препятствия для газопровода «Северный поток – 2»

Помимо задачи физически достроить газопровод «Северный поток – 2» (СП-2), перед «Газпромом» стоит цель вывести его из-под действия третьего энергопакета. Об этом рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков 29 апреля.

По его словам, достроить осталось около 47 км одной нитки газопровода и около 70 км — второй.

«СП-2 планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2021 года. Судно-трубоукладчик «Академик Черский» продвигается к месту достройки газопровода в Балтийском море, постоянно меняя пункт назначения, чтобы не попасть под санкции американских регуляторов. Сейчас оно движется от пролива Ла-Манш в Северное море и там должно завернуть через Датские проливы в Балтийское море», — сказал Юшков.

Однако загрузить СП-2 удастся лишь на 50% из-за ограничений 3-го энергопакета для морских газопроводов, отметил эксперт.

«Следовательно «Газпром» сможет загружать лишь 27,5 млрд кубов по СП-2. Остальной объем должны загружать некие альтернативные поставщики. В море на дне им взяться неоткуда. В России по закону об экспорте газа только «Газпром» может экспортировать трубопроводный газ», — добавил Игорь Юшков.

По мнению эксперта, европейские регуляторы в итоге должны дать исключение и для СП-2, и для СП-1, потому что « Газпром» физически не может создать конкуренцию на дне моря в 12 км от берега Германии.

В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, из-за чего завершение проекта сдвинулось на несколько месяцев. Украинская компания «Нафтогаз» в начале марта обсуждала с американскими властями дополнительные меры против «Северного потока – 2».

Как отмечал президент России Владимир Путин, Вашингтон путем ввода санкций против проекта пытается снизить конкурентоспособность Европы.