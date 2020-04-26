Эксперт объяснил частую смену курса трубоукладчика «Академик Черский»

Желанием избежать санкций США, объяснил неоднократные изменения портов назначения трубоукладчика «Академик Черский» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН.

«Академик Черский» не указывает, что он идет к месту достройки «Северного потока – 2 в Балтийском море чтобы «не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции, потому что тогда ему будет трудно проходить проливы», отметил он.

Эксперт объяснил, что в России есть еще два судна, способные достроить «Северный поток – 2»: «Фортуна» и Defende, но они в отличии от «Академика Черского» не отвечают требованиям Дании. Копенгаген для работ в датской акватории требует, чтобы судно было оснащено системой динамической стабилизации.

Трубоукладчик покинул порт Находка в феврале и отправился сначала в сторону Сингапура, а затем — на Шри-Ланку. Потом курс был проложен до города Суэц, но позже изменен на порт Мапуту в Мозамбике. К концу марта судно огибало Африку и следовало в Кейптаун. К 10 апреля корабль должен был оказаться в Конго, однако отправился в Лас-Пальмас, куда прибыл накануне 18 апреля.

На данный момент трубоукладчик движется в направлении Северного моря и пересекает разделяющий Францию и Великобританию пролив Ла-Манш.

В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, из-за чего завершение проекта сдвинулось на несколько месяцев. Украинская компания «Нафтогаз» в начале марта обсуждала с американскими властями дополнительные меры против «Северного потока – 2».

Как отмечал президент России Владимир Путин, Вашингтон путем ввода санкций против проекта пытается снизить конкурентоспособность Европы.