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Оператор «Северного потока – 2» не получал судебных исков по активам компании

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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer/dpa
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Компании-оператору проекта строительства «Северного потока – 2» — Nord Stream 2 AG — неизвестно о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы коснуться активов компании. Об этом во вторник, 28 апреля, заявил ТАСС пресс-секретарь компании Йенс Мюллер.

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«Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы повлиять на активы компании и, следовательно, на проект», — заявил собеседник агентства.

Ранее 28 апреля заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что Варшава намерена добиваться ареста активов «Северного потока – 2», если «Газпром» откажется выплачивать польскому нефтегазовому концерну PGNiG $1,43 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Чиновник указал, что в Польше якобы только сторонники Москвы считают российскую компанию надежным партнером, а лично он будет выступать за полный отказ от российского газа по истечении действия Ямальского договора.

Данный контракт от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года.

В «Газпроме» уже заявили, что изучают решение суда и считают преждевременным оценивать сумму возможных выплат.

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