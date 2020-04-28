Оператор «Северного потока – 2» не получал судебных исков по активам компании

Компании-оператору проекта строительства «Северного потока – 2» — Nord Stream 2 AG — неизвестно о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы коснуться активов компании. Об этом во вторник, 28 апреля, заявил ТАСС пресс-секретарь компании Йенс Мюллер.

«Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы повлиять на активы компании и, следовательно, на проект», — заявил собеседник агентства.

Ранее 28 апреля заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что Варшава намерена добиваться ареста активов «Северного потока – 2», если «Газпром» откажется выплачивать польскому нефтегазовому концерну PGNiG $1,43 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Чиновник указал, что в Польше якобы только сторонники Москвы считают российскую компанию надежным партнером, а лично он будет выступать за полный отказ от российского газа по истечении действия Ямальского договора.

Данный контракт от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до 10 млрд кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года.

В «Газпроме» уже заявили, что изучают решение суда и считают преждевременным оценивать сумму возможных выплат.