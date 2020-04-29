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Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

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Фото : Газпром флот
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое глава Минэнерго России Александр Новак назвал способным достроить газопровод «Северный поток – 2», огибает Данию и направляется в Балтийское море. Об этом 29 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания .

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Свой путь судно начало еще в феврале, отправившись из Находки сначала в сторону Сингапура, а затем — на Шри-Ланку. Потом курс был проложен до города Суэц, но позже изменен на порт Мапуту в Мозамбике. К концу марта судно огибало Африку и следовало в Кейптаун. К 10 апреля корабль должен был оказаться в Конго, однако отправился в Лас-Пальмас, куда прибыл 18 апреля.

26 апреля трубоукладчик указал курс на Находку, однако к тому моменту проходил пролив Ла-Манш. 30 апреля корабль должен был прийти в египетский Порт-Саид, однако так и не прошел Гибралтарский пролив. В российском порту судно ожидают 1 июля.

Известно, что «Академик Черский» с 2016 года находится в эксплуатации ООО «Газпром флот». В декабре 2019 года Новак заявил, что использование этого судна станет одним из вариантов достройки второй нитки «Северного потока». Постоянную смену курса эксперты объяснили желанием избежать санкций США.

В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, из-за чего завершение проекта сдвинулось на несколько месяцев. Украинская компания «Нафтогаз» в начале марта обсуждала с американскими властями дополнительные меры против «Северного потока – 2».

Как отмечал президент России Владимир Путин, Вашингтон путем ввода санкций против проекта пытается снизить конкурентоспособность Европы.

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