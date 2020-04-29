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Украина пообещала сорвать завершение строительства «Северного потока – 2»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал вероятность продления контракта на транзит российского газа через Украину после истечения нового пятилетнего контракта в 2025 году. Свое мнение он выразил в опубликованном в среду, 29 апреля, интервью РБК.

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«Я не вижу причин для «Газпрома» продлевать транзит газа через Украину после 2025 года», — подчеркнул он.

Макогон выразил уверенность, что решение о прекращении транзита будет иметь политический характер, пишет «Газета.ру».

Он также пообещал приложить все усилия для того, чтобы сорвать проект «Северного потока – 2». Макогон заметил, что Украина рассчитывает на помощь Евросоюза, потому что газопровод из России в Германию «идет вразрез с европейскими принципами солидарности».

Днем ранее сообщалось, что Польша намерена добиваться ареста активов «Северного потока – 2», если «Газпром» откажется выплачивать польскому нефтегазовому концерну PGNiG $1,43 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, из-за чего завершение проекта сдвинулось на несколько месяцев. Украинский «Нафтогаз» обсудил в начале марта с властями США дополнительные меры против «Северного потока – 2».

Как в марте заявил президент России Владимир Путин, США путем ввода санкций против энергетического проекта пытаются снизить конкурентоспособность Европы.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают только США, прибалтийские республики, Польша и Украина.

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