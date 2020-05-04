Корона жмет: Трамп разругался с советниками из-за COVID-19

Громкие, но зачастую крайне странные заявления Дональда Трампа по ситуации с эпидемией в последние дни не сходят с первых полос газет и новостных онлайн-порталов. Выяснилось, что даже ближайшее окружение президента попробовало образумить главу государства и убедить его не рыть себе самому предвыборную яму регулярным общением с прессой по COVID-19 . Критика была воспринята в штыки, а беседы Трампа с помощниками по этой теме изобиловали ругательствами. «Известия» разбирались в том, как подходы хозяина Белого дома к борьбе с распространением инфекции могут сказаться на шансах идущего на второй срок президента.

Президент Дональд Трамп столкнулся с новой, очередной проблемой, связанной с эпидемией COVID-19 в Соединенных Штатах, где меры администрации по минимизации ущерба от распространения вируса пока выглядят не слишком эффективными . На этот раз против главы государства пошли не либеральные СМИ, которые Трамп давно уже окрестил распространителями фейковых новостей, а его собственное окружение.

Говорить меньше

Как узнала The Washington Post, в минувшие несколько дней президент провел серию очных консультаций и бесед по видеосвязи с представителями номенклатуры Республиканской партии и своими помощниками. Такие контакты у него были в конце апреля с руководителем его предвыборной кампании Брэдом Парскейлом, старшим советник Белого дома и по совместительству зятем Джаредом Кушнером, а также с председателем Национального комитета Республиканской партии Ронной Макдэниел, сообщили газете три источника.

По информации издания, собеседники Трампа пытались убедить президента в необходимости отказаться от ежедневных брифингов по ситуации с коронавирусом или хотя бы перестать отвечать на вопросы журналистов в ходе общения с прессой в этом формате.

Трамп Фото: REUTERS/Carlos Barria

Поводов для беспокойства у окружения Трампа предостаточно — категоричные, но далеко не всегда имеющие под собой основания заявления по коронавирусу и борьбе с ним, уже сыграли негативную для президента роль, выставляя его как поспешного и не всегда достаточно подготовленного спикера по специализированной теме . Ярким примером таких необдуманных заявлений может служить хотя бы предложение Трампа о том, что дезинфицирующие средства, которые эффективны для обработки поверхностей, можно было бы попробовать вводить внутрь человеческого организма (врачи подобные действия называют смертельно опасными).

К искреннему сожалению для сторонников Трампа, который на ноябрьских выборах намерен добиться переизбрания, подобные тирады главы государства ощутимо бьют по его рейтингам . По данным WP, одна из бесед Трампа — с Парскейлом и Макдэниел — как раз и замышлялась его визави для того, чтобы «представить президенту крайне неприятные данные соцопросов и побудить его сократить регулярность брифингов по коронавирусу или отказаться отвечать на вопросы, поскольку показатели рейтинга снижались на протяжении нескольких недель».

Собеседники Трампа ознакомили его с результатами закрытых опросов, которые провели предвыборный штаб и Национальный комитет партии. Согласно полученным выкладкам, Трамп уступает будущему кандидату демократов, бывшему вице-президенту Джо Байдену в так называемых колеблющихся штатах, где представители двух основных партий не могут безоглядно рассчитывать на гарантированную победу. « Политическая команда Трампа в последние недели стала испытывать всё большее беспокойство, поскольку брифинги становились все более воинственными, в то время как экономика стремительно падала, а число умерших от коронавируса продолжало расти », — отмечает газета.

«Не собираюсь проигрывать Байдену»

Пожелания советников Трамп первоначально встретил в штыки, заявив о том, что людям нравятся его брифинги, поскольку у них возникает чувство, что президент «сражается за них», рассказал осведомленный собеседник издания. Что же касается социологических данных, то Трамп давно известен своим недоверием к результатам опросов, особенно когда содержащиеся в них цифры ему не нравятся, говорят его помощники.

По словам собеседников WP, Трамп заявил, что не верит продемонстрированным ему цифрам, а также сказал, что «не собирается проигрывать Джо Байдену». Свою речь, как сообщили два источника, глава государства обильно сдабривал ругательствами.

Трамп Кандидат в президенты от Демократической партии бывший вице-президент США Джо Байден на встрече со сторонниками Фото: Global Look Press/Al Drago/Consolidated News Photos

CNN, который первым сообщил о разговоре на повышенных тонах между Трампом и Парскейлом, отмечает, что президент его же и обвинил в «недавнем обилии наносящих ущерб цифр социологических опросов» и даже пригрозил ему судебным иском. Насколько серьезным была эта угроза, телеканал оценивать не берется.

«На минувшей неделе Трамп становился все более взвинченным в отношении своих перспектив на переизбрание, оказавшись втянутым в жесткую предвыборную борьбу в окружении советников, которые предлагают ему новые, подчас противоречащие друг другу направления деятельности, — добавляет CNN. — Выпады в отношении Парскейла — просто последний по времени пример демонстрации этого беспокойства». «Он взбешен, поскольку знает, что напортачил с этими брифингами», — добавил близкий к Белому дому представитель Республиканской партии.

Доработать стратегию

Впрочем, в минувшие выходные брифинги президент не проводил, а на вопросы в течение последней недели апреля отвечал реже . Советники президента рассчитывают, что вскоре этот вид коммуникации окажется менее востребованными — вместо этого по мере ослабления карантинных ограничений глава государства начнет встречаться с губернаторами в Белом доме, а также будет выезжать за пределы Вашингтона и участвовать в мероприятиях, посвященных ситуации в национальной экономике.

Трамп Фото: REUTERS/Carlos Barria

По информации CNN, Парскейл, который работал в режиме самоизоляции из своего дома во Флориде, после телефонных баталий с президентом прилетал в Вашингтон на очную беседу со своим боссом, которая заняла несколько часов. Как говорят источники телекомпании, стороны обсуждали, в частности, предвыборную стратегию Трампа. Президент также одобрил новые агитационные ролики, мишенью которых станет Байден и его взгляды в отношении Китая.

«Без повода для бахвальства»

Корректировки в стратегии — возможно, именно то, о чем стоит сейчас задуматься идущему на второй срок президенту США. Его рейтинги, которые на начальном этапе распространения коронавируса в стране пошли вверх — тогда казалось, что с инфекцией удастся справиться сравнительно быстро, сейчас стабильно снижаются.

Конфликты с губернаторами, в том числе по вопросу снятия ограничений и программам тестирования на COVID-19, удручающая ситуация со спадом в экономике и катастрофическим ростом числа новых безработных (за шесть последних недель их количество в США превысило 30 млн человек) явно не добавляют популярности президенту, который рассчитывал сделать именно экономические успехи своей политики одним из козырей в нынешней предвыборной игре .

Трамп Очередь в Арканзассный центр трудовых ресурсов в Фейетвилле, состоящая из желающих подать заявление на пособие по безработице на фоне вспышки коронавируса (COVID-19) Фото: REUTERS/Nick Oxford

«С учетом того, что цифры по безработице сейчас выше показателей периода рецессии 2008-2009 годов, Трамп остался без основного повода для бахвальства, — отмечает в этой связи The Los Angeles Times. — Нет, ответственность за крах на рынке труда лежит не на нем, и если бы президентом была Хиллари Клинтон, она столкнулась бы с такими же экономическими проблемами, вызванными пандемией». «Однако когда дела идут плохо, люди склонны обвинять руководителя, — пишет издание. — При этом психологическая потребность Трампа в похвале и признании его заслуг делает его же уязвимым: при возникновении сложностей или критики он срывается , что лишь усиливает скептическое отношение к тому, может ли он справиться с одной из самых сложных работ в мире».

Перевести стрелки

Впрочем, даже если экономическую карту в ход пустить не удастся, в предвыборной колоде Трампа еще достаточно козырных и других сильных карт, которые он может разыграть. Например, сейчас президент пытается увеличить свой электоральный актив за счет полемики, в том числе с губернаторами-демократами, о необходимости поскорее «вновь открыть Америку» — снять карантинные ограничения для населения и главное для бизнеса. Доводам эпидемиологов о том, что такие шаги, с учетом кривой заболеваемости коронавирусом, нужно делать крайне аккуратно, в политических декларациях главы государства места обычно не находится.

Кроме того, как полагает политолог, профессор Университета Джорджии Кас Мадд, несмотря на лидерство США по количеству смертей от COVID-19, президент всегда сможет найти способ заявить о том, что именно он «предотвратил еще более масштабную катастрофу», где число умерших измерялось бы миллионами. Если же этот прием не даст результата, Трамп может прибегнуть к своей излюбленной тактике — расистской, считает эксперт. «Как и все крайне правые политики, президент с самого начала обращал особое на иностранное происхождение вируса, — пишет Мадд в колонке для британской The Guardian. — Он последовательно использует выражение «китайский вирус» и всё активнее обвиняет Китай в самой пандемии — и эту стратегию с энтузиазмом поддерживает Республиканская партия».

Трамп Фото: REUTERS/Carlos Barria