В раде заявили о неназначении Саакашвили вице-премьером Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не будет назначен на пост вице-премьера Украины. Об этом в четверг, 30 апреля, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«У нас есть достаточно голосов в парламенте, чтобы принять решение о назначении Саакашвили вице-премьером. Но, по моей информации, будет другое решение, и президент уже отработал его с господином Михаилом [Саакашвили]», ― цитирует его ТАСС.

При этом Арахамия не уточнил, где и какой пост будет занимать Саакашвили.

О поступившем предложении занять пост вице-премьера по реформам Саакашвили сообщил 22 апреля. По его словам, к нему обратился лично президент Владимир Зеленский. Через два дня грузинский политик принял предложение, ему было поручено вести переговоры с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями.

Возможное назначение политика осудили и в Грузии. Так, премьер-министр страны Георгий Гахария пригрозил отзывом посла Украины в Тбилиси, однако в ответ глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал грузинской стороне проблемы в случае отзыва дипломата и отметил, что кадровые решения являются суверенным правом Киева.

Позднее стало известно, что правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение Саакашвили на пост вице-премьера по реформам.

Саакашвили, ставший третьим президентом Грузии в 2008 году, покинул родину в 2013-м по истечении своих полномочий. В 2015 году на тот момент президент Украины Петр Порошенко предоставил политику гражданство и назначил его губернатором Одесской области. Через год Саакашвили уволили за ухудшение экономических показателей области и лишили украинского гражданства.

В сентябре 2017-го Саакашвили незаконно проник на Украину из Польши, но в феврале 2018 года его задержали и депортировали обратно. Зеленский в первый же месяц своего президентства вернул грузинскому политику гражданство Украины.