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Депутат рады предрек украинцам гибель и уничтожение государственности

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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На Украине ведется уничтожение государственности, и украинцы будут погибать, пока не появится сильный лидер, действующий в интересах народа. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Илья Кива.

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По его мнению, в стране проходит экспансия и захват власти извне. Украине Западом навязываются кадры, вроде Михаила Саакашвили или Петра Порошенко.

При этом депутат выразил уверенность, что нынешний украинский президент Владимир Зеленский не способен противостоять подобным процессам, так как не имеет ни сил, ни опыта, ни полноценной команды.

«Мы будем уничтожаться и погибать, пока в стране не появится лидер, который сможет собрать страну, навести порядок, у которого будет четкая мотивация действовать в интересах украинского народа, который не будет отвлекаться на возгласы европейских и американских партнеров», — сказал Кива 29 апреля в эфире NewsOne.

Он также указал, что идея назначить Саакашвили на пост вице-премьера исходит от МВФ и является одним из условий предоставления кредита Киеву.

«Он получил приговор грузинского суда, 4 года тюрьмы, но что делает наша власть? Плюет в лицо грузинскому народу, грузинскому правосудию. У Саакашвили нет ни программы, ни команды, лишь поддержка международных финансовых корпораций и посольства США», — подчеркнул он.

В апреле Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером и вести переговоры с МВФ. Кабмин выступил против.

30 апреля пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отметил, что появление Саакашвили — плохая примета.

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