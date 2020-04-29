В раде высмеяли идею сделать Саакашвили вице-премьером Украины

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович высмеял идею президента Украины Владимира Зеленского назначить вице-премьером страны Михаила Саакашвили.

В эфире телеканала «112 Украина» парламентарий напомнил о работе Саакашвили на посту губернатора Одесской области. По его словам, если бы одесситы рассказали, как им жилось при Саакашвили, то «пришлось бы запикивать весь эфир».

Скептически Рабинович оценил и достижения политика на посту президента Грузии. Он указал, что реформы в стране проводил Каха Бенукидзе, а Саакашвили в это время «давил оппозицию, убивал людей, отнимал каналы, в частности, и медиа».

Рабинович в шутку предложил сначала отправить Саакашвили в Грузию, где тот мог бы отбыть срок, а затем уже назначать его на пост вице-премьера.

«Второй вариант: нам говорили о том, что, наконец, пришли новые лица. При всем моем уважении к Саакашвили — это не совсем новое лицо. Мало того, это настолько уже задолбавшее лицо, что его вынимание, я думаю, самая плохая идея для их (властей) рейтинга», — добавил он.

В апреле Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером и вести переговоры с МВФ. Кабмин Украины, многие политики и общественники выступил против.

Кроме того, грузинские власти заявили, что назначение Саакашвили приведет к ухудшению отношений Киева и Тбилиси.