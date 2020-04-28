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Грузия заявила о дефиците доверия в отношениях с Украиной

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Из-за возможного назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины между Тбилиси и Киевом возник дефицит доверия, заявила 28 апреля президент Грузии Саломе Зурабишвили.

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По ее словам, предложение украинского лидера Владимира Зеленского назначить вице-премьером бывшего грузинского президента, обвиняемого на родине в нескольких преступлениях, вызывает тревогу у Тбилиси.

По слова Зарубишвили, Грузия и Украина стратегические партнеры, а их сотрудничество основано «на вековой дружбе и уважении совместных интересов».

«Несмотря на это, в эти дни наша партнерская страна рассматривает на высокую политическую должность кандидатуру лица, который считается виновным всеми тремя судебными инстанциями в Грузии», - говорится в заявлении на сайте президента Грузии.

Грузинский лидер отметила, что ее страна не намерена вмешиваться в дела Украины, но назначение Саакашвили неприемлемо и непонятно.

Зурабишвили выразила удивление из-за того, что «один человек может быть настолько важен», и что Киев готов пожертвовать отношениями с Тбилиси.

«Сожалею в связи с дефицитом доверия, который уже возник между нашими странами, однако хочу, чтобы я ошибалась и оставляю надежду на то, что интересы наших стран окажутся более ценными», - добавила она.

Михаил Саакашвили в 2013 году покинул Грузию, где в его отношении возбудили несколько уголовных дел. К настоящему моменту по некоторым он уже заочно осужден и признан виновным.

Через два года экс-президент стал гражданином Украины и был назначен на пост губернатора Одесской области.

Однако в 2016 году Саакашвили был уволен, а через год лишен гражданства и выслан с Украины.

После прихода к власти президента Зеленского Саакашвили вернули паспорт и разрешили вернуться в страну. В апреле украинский лидер предложил политику стать вице-премьером и вести переговоры с МВФ. Кабмин Украины выступил против.

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