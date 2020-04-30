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В Кремле назвали появление Саакашвили плохой приметой

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Возможное назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины – внутренне дело страны, но появление этого политика обычно плохая примета. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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В опубликованном 30 апреля интервью RTVI представитель Кремля указал, что видел информацию СМИ об отказе Киева от этой идее, это было бы хорошо для самой Украины.

«Саакашвили — это, конечно, очень плохая примета. Для Грузии — страна развалилась. Ничего хорошего Одесса не получила, для Одессы тоже плохая примета. Плохая примета была и для президента Порошенко, который его трудоустроил, рейтинги его припали немного после этого», — отметил Песков.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили стать вице-премьером и вести переговоры с МВФ. Кабмин Украины выступил против.

При этом в раде высмеяли идею возвращения Саакашвили в политику.

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