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Путин анонсировал обсуждение поддержки бизнеса на встрече с правительством

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин в четверг, 30 апреля, сообщил, что обсудит на экономическом совещании с правительством меры поддержки предпринимателей.

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«Что касается государственной поддержки предприятий подобного рода — малых предприятий, средних, да и крупного бизнеса, — мы с правительством это обсуждаем; и сегодня, кстати говоря, после нашей встречи будем еще говорить об этом. Так что будем выстраивать эту линию поддержки», — сказал Путин на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе».

Путин во время своего обращения к нации в преддверии онлайн-совещания с губернаторами, которое состоялось 28 апреля, признал, что пандемия нанесла сильный удар по бизнесу. Он заверил, что будет подготовлен общенациональный план восстановления экономики с учетом уже принятых пакетов антикризисных мер.

За день до этого объявления, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство приняло нормативную базу для второго блока финансовой поддержки экономики и граждан.

В частности, здесь речь идет об оказании безвозмездной помощи малым и средним предприятиям, получении крупными компаниями беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам, расширении списка системообразующих предприятий и предоставлении льготных кредитов для компаний из этого списка.

На прошлой неделе министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что российская экономика теряет около 100 млрд рублей в день из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса.

В свою очередь, советник президента России Максим Орешкин отметил, что из-за пандемии коронавируса мир переживает кризис, с которым он не сталкивался со времен Второй мировой войны.

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