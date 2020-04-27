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В Думе предложили признать COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев/POOL
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Вице-спикер Госдумы и зампредседателя межфракционной комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса Ольга Епифанова в понедельник, 27 апреля, предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину признать пандемию коронавируса обстоятельством непреодолимой силы в ряде случаев.

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Как рассказала Епифанова «РИА Новости», коллегия адвокатов прислала ей список предложений по помощи малому и среднему бизнесу особенно в условиях пандемии коронавируса. При этом некоторые из предложений были направлены Мишустину.

«В числе инициатив от коллегии адвокатов ― предусмотреть, что пандемия COVID-19 может являться обстоятельством непреодолимой силы. Предложение наверняка вызовет дискуссию. Но этот вопрос, без сомнения, поднимать надо», ― сообщила она агентству.

Ранее в этот день премьер-министр России заявил, что правительство приняло нормативную базу для второго антикризисного пакета мер поддержки экономики и граждан.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля, в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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