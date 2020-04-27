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Правительство решило поддержать арендаторов земельных участков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко поручила Росреестру проработать механизмы поддержки арендаторов земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Речь идет о пролонгации аренды участков до трех лет, сообщили «Известиям» в пресс-службе вице-премьера 27 апреля.

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«Органы публичной власти в текущей ситуации должны практически в автоматическом режиме увеличить срок аренды. Это позволит существенно сократить бюрократическую нагрузку, чтобы арендаторы могли заниматься более важными вопросами сохранения своего бизнеса и трудовых коллективов, а не тратить время на повторные процедуры сохранения прав на землю. Должно быть достаточно заявления от арендатора, чтобы пролонгировать аренду в кратчайшие сроки», — заявила Абрамченко.

Исключения должны составить случаи, когда до введения всей системы ограничительных мер арендодатель уже инициировал расторжение договора аренды в суде.

Также предлагаемая мера поддержки не должна распространяться на недобросовестных арендаторов, в отношении которых ранее надзорными органами были зафиксированы нарушения, которые не устранены, отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в случае пролонгации аренды подразумевается отмена госпошлины за проведение регистрационных действий.

Ранее, 17 апреля, сообщалось о том, что в ОАО «Российские железные дороги» готовы дать субъектам малого и среднего бизнеса отсрочку за аренду площадей, в том числе на вокзалах, на срок до полугода.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 27 апреля, в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

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