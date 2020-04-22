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Мэрия Омска разрешит рекламщикам не платить аренду

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Представители рекламного бизнеса в Омске направили в горсовет обращение с просьбой понизить стоимость аренды рекламных площадок. Депутаты ознакомились с документом на заседании комитета по вопросам экономического развития в среду, 22 апреля.

Согласно обращению, предприниматели просили снизить коэффициент, по которому рассчитывается стоимость аренды, со значения 1,556 до 1. Вице-мэр города Олег Заремба в ходе заседания отметил, что уже готовится схожее постановление мэра.

«Мы поддерживаем наш рекламный бизнес, знаем о его бедах не понаслышке. Но мы хотим немного изменить формулировку — на период с 1 апреля до 1 октября, то есть на 6 ближайших месяцев, признать ее не равной 1, а равной 0», — цитирует вице-мэра ИА «Город55».

Чиновник отметил, что бюджет города потеряет от такого решения 40 млн рублей. Однако это поможет спасти рекламный бизнес.

Сейчас решение об обнулении коэффициента К4 проходит правовую экспертизу. Оно должно поступить в горсовет Омска в мае-июне, после чего его рассмотрят депутаты.

19 апреля сообщалось, что перечень компаний, которые могут рассчитывать на поддержку государства из-за ухудшения финансово-экономического состояния на фоне коронавируса, может быть расширен. Пока власти одобрили помощь 489 предприятиям.

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