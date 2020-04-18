Власти Крыма приняли меры поддержки туристического бизнеса
Власти Крыма приняли меры поддержки туристического бизнеса. Ставки упрощенной системы налогообложения снижены вдвое. Предприниматели будут платить 2% от суммарной выручки, 5% от прибыли. Ставки налога снижены на весь 2020 год.
С 1 июля для самозанятых введут специальный фискальный режим. ИП будут платить налог на профессиональный доход. Новый режим создаст хорошие условия для самозанятых.
Власти Крыма приняли меры поддержки туристического бизнеса. Ставки упрощенной системы налогообложения снижены вдвое. Предприниматели будут платить 2% от суммарной выручки, 5% от прибыли. Ставки налога снижены на весь 2020 год.
С 1 июля для самозанятых введут специальный фискальный режим. ИП будут платить налог на профессиональный доход. Новый режим создаст хорошие условия для самозанятых.