Власти Крыма приняли меры поддержки туристического бизнеса. Ставки упрощенной системы налогообложения снижены вдвое. Предприниматели будут платить 2% от суммарной выручки, 5% от прибыли. Ставки налога снижены на весь 2020 год.

С 1 июля для самозанятых введут специальный фискальный режим. ИП будут платить налог на профессиональный доход. Новый режим создаст хорошие условия для самозанятых.