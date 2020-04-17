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В РЖД заявили о готовности дать бизнесу отсрочку платы за аренду

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ОАО «Российские железные дороги» готовы дать субъектам малого и среднего бизнеса отсрочку за аренду площадей, в том числе на вокзалах, на срок до полугода. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«ОАО «РЖД», руководствуясь решениями правительства РФ в части мер по поддержке малого и среднего предпринимательства, готово предоставить беспроцентную отсрочку по уплате арендной платы арендаторам недвижимого имущества компании из числа субъектов МСП», — говорится в сообщении.

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В соответствии с решением правления РЖД, отсрочка может быть предоставлена на период действия особых режимов, введенных главами субъектов РФ из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, но не более чем на полугода с начала введения соответствующего режима.

Получить отсрочку смогут арендаторы недвижимого имущества и земельных участков, в том числе и расположенных на территории вокзальных комплексов. Отсрочкой смогут воспользоваться и те предприятия малого и среднего бизнеса, на которые не распространяются введенные ограничения, в случае если снижение покупательского спроса и пассажиропотока отразилось на их деятельности.

По данным пресс-службы, для получения отсрочки арендаторам необходимо будет подать обращение. Обязательным условием является погашение задолженности равными платежами в течение 12 месяцев.

15 апреля сеть РЖД отметила снижение пассажиропотока на 80% с момента введения ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки компания временно закрыла маршруты в другие страны, а также скорректировала график курсирования поездов внутри России: альтернативные маршруты были отменены, оставшиеся — сокращены в соответствии с падением спроса.

В стране за минувшие сутки, по данным оперштаба, зафиксировано 4070 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 286 человек. Общее число заболевших в России составило 32 008 человек. Число погибших от коронавируса в России увеличилось до 273.

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