Орешкин назвал кризис из-за COVID-19 самым тяжелым со Второй мировой войны

Из-за пандемии коронавируса мир переживает кризис, которого не было со временем Второй мировой войны. Таким мнением в субботу, 25 апреля, поделился помощник президента РФ Максим Орешкин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что текущий кризис уникальный и обладает тремя особенностями.

«Первое — это синхронность. Он на самом деле влияет практически на все страны мира. Второе — это быстрота, мы видим, как быстро растет безработица в разных странах, такой серьезный эффект на динамику экономики за очень короткий период времен. Третий — это глубина, падение мирового ВВП будет гораздо глубже, чем оно было в кризис 2008–2009 годов, по сути, это кризис таких объемов впервые со времен Второй мировой войны», — сказал Орешкин.

Накануне, 24 апреля, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что российская экономика теряет около 100 млрд рублей в день из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса.

В конце марта Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш озвучил аналогичную позицию, которой придерживается Орешкин. В частности, глава ООН тоже заявил, что вызванный коронавирусом мировой кризис — самый тяжелый со времен Второй мировой войны.

Международное агентство Fitch считает, что из-за пандемии коронавируса мировой ВВП в 2020 году снизится на $2,8 трлн (3,9%). В частности, в еврозоне ВВП сократится на 7%, в США — на 5,6%, в Великобритании — на 6,3%, а в России — на 3,3%.