Генсек ООН назвал COVID-19 самым тяжелым кризисом со Второй мировой войны

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник, 31 марта, в ходе своего доклада по теме глобального реагирования на социально-экономические последствия пандемии заявил, что вызванный коронавирусом мировой кризис — самый тяжелый со времен Второй мировой войны.

Он объяснил свою позицию тем, что в настоящее время речь идет о болезни, которая представляет угрозу для всех людей на планете, а также об экономических последствиях, «которые вызовут рецессию, какой, наверное, не видели в недавнем прошлом».

«Это дает нам право полагать, что это действительно наиболее сложный кризис из тех, с которыми нам приходилось сталкиваться со времен Второй мировой войны», — приводит «РИА Новости» слова Гутерриша.

Ранее в этот же день в ООН призвали выделить $2,5 трлн для развивающихся стран на борьбу с COVID-19.

На минувшей неделе Гутерриш попросил лидеров стран — членов G20 усилить координацию в борьбе против коронавируса. Кроме того, он призвал глав государств отменить все международные санкции, которые ограничивают поставки необходимых медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.

В середине марта генсек ООН объявил, что весь мир в настоящее время находится в состоянии войны с коронавирусом. Он подчеркнул, что все люди стоят перед лицом общего врага.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

По данным Worldometer на 31 марта, число зараженных в мире превысило 803 тыс. Жертвами заболевания стали более 39 тыс. человек, выздоровели свыше 172 тыс. В России зафиксировано 2337 случаев инфицирования.

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