НМГ запустила проект по поддержке малого и среднего бизнеса

«Национальная Медиа Группа» объявила о запуске социального проекта «#немаловажный» по поддержке малого и среднего бизнеса России. Проект реализуется с ключевыми партнерами и рекламодателями группы. До конца мая 30-секундные ролики с рекламными сообщениями предпринимателей будут ежедневно размещаться как в эфире телеканалов НМГ (РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Dомашний, «Че», СТС Love), так и на digital-ресурсах холдинга. Кроме того, предприниматели получат возможность продвижения своего бизнеса в официальном аккаунте проекта @nemalovazhny в Instagram.



Стать участником инициативы может представитель малого или среднего бизнеса из любого региона России. Для этого необходимо записать короткую видеовизитку с рассказом о себе и своем бизнесе и отправить ее на почту проекта – nemalovazhny@gmail.com.

В аккаунте @nemalovazhny в Instagram будет собрана вся информация об участниках, включая контакты и сайт компании. Оказать поддержку малому бизнесу сможет каждый пользователь социальной сети, поделившись публикацией или воспользовавшись услугами компании.

«Сегодня большинство малых и средних бизнесов переживают крайне сложный период. Мы хотим поддержать тех, кто не сдается и продолжает свою деятельность, сохраняя рабочие места, предоставив предпринимателям возможность рассказать о своих историях миллионной аудитории телеканалов и пользователям наших цифровых ресурсов», — заявила генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

«Предприниматели — это люди, которые постоянно развиваются, рискуют, меняют подходы, ищут новые решения. Они не принимают сложившиеся обстоятельства и двигаются вперед. Сегодня многие продолжают развивать свое дело. Мы знаем, как важно быть надежным партнером в хорошее время и особенно важно оставаться им в непростое. И мы помогаем тем, кто нашел силы двигаться вперед. Тем, у кого, как и у нас, девиз – «Не принимай, предпринимай!» Таких людей мы называем «неприниматели». И мы даем им возможность заявить о себе в эфире федеральных каналов, помогаем с рекламой их бизнеса», — прокомментировала заместитель президента — председателя правления банка «Открытие» Надия Черкасова.