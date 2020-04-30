В Кремле не увидели прогресса в выполнении договоренностей по Донбассу

В Кремле вынуждены констатировать невыполнение договоренностей по Донбассу, достигнутых по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 апреля.

Он отметил, что прогресс в данном вопросе обсудят главы МИД стран «нормандской четверки» позднее в этот день. Для встречи на высшем уровне нужно «вместе поработать» и «подготовить почву».

На вопрос о том, на ком лежит ответственность за невыполнение договоренностей, Песков заявил, что ответ прописан в документе, принятом по итогам парижского саммита.

«Нужно взять парижский документ, и там всё, собственно, черным по белому написано. Здесь не нужно ни трактовок, ни чьих-то мнений. Нужно обратиться к тексту. Пока сохраняется тенденция на невыполнение тех договоренностей, которые были сначала достигнуты в Минске, потом достигнуты в Берлине, потом достигнуты в Париже. Вот этот статус-кво, который не устраивает никого, он, к сожалению, продолжается», — отметил он.

Песков добавил, что замороженность конфликта сохраняется, поэтому «принимаются попытки возобновления экспертного диалога». Вопрос о привлечении к переговорам США больше не поднимался, сообщил он.

В последний раз лидеры «четверки» собрались в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда стороны приняли совместное коммюнике и договорились о следующей встрече в апреле в Берлине, которая не состоялась.

По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, Киев саботировал политическую часть договоренностей по Донбассу и фактически сорвал встречу. По его словам, украинская сторона отказывается обсуждать правовые аспекты особого политического статуса Донбасса и его закрепление в законодательстве страны, а все парижские договоренности блокируются из-за позиции Киева.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.