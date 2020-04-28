МИД Украины сообщил о запланированной на четверг встрече в «нормандском формате»

Встреча глав МИД «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) по урегулированию ситуации на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны согласились, заявил во вторник, 28 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Видеоконференция пройдет в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарен им, что они дали согласие принять участие в мероприятии», — приводит его слова «РИА Новости».

16 апреля в МИД России сообщили, что встреча в «нормандском формате» будет проведена в онлайн-формате.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

В 2014 году для урегулирования конфликта в Донбассе был создан «нормандский формат» переговоров. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.