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«Нормандская четверка» проведет встречу в онлайн-формате

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Фото: ТАСС/Метцель Михаил
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Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) собираются провести встречу в онлайн-формате, дата будет согласована позднее. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает внешнеполитическое ведомство РФ на своем официальном портале.

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В ходе телефонного разговора глава российского МИДа Сергей Лавров и его немецкий коллега Хайко Маас обменялись мнениями о положении дел в урегулировании конфликта на Украине с акцентом на важность побуждения сторон к полному выполнению договоренностей, достигнутых в рамках «нормандского формата».

«Министры условились учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств «нормандской четверки», дата которой будет дополнительно согласована», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее 16 апреля самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) и Киев обменялись пленными. Донецку передали 10 человек, украинской стороне — девять лиц, один от обмена отказался. Процедура прошла в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск» на линии соприкосновения. Участники обмена были в масках и старались соблюдать социальную дистанцию на фоне пандемии коронавируса.

По схеме «10 на 7» состоялся обмен пленными между самопровозглашенной Луганской Народной Республикой (ЛНР) и Киевом.

29 декабря Киев и Донбасс уже обменивались пленными под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — представителям ЛНР. В Киев направили 76 человек.

Решение провести обмен до конца года было принято в ходе встречи лидеров «нормандской четверки», в которую входят Германия, Украина, Франция и Россия, в Париже 9 декабря. Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса поприветствовали в Евросоюзе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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