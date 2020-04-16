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Киев и ЛНР произвели обмен пленными

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Киев и самопровозглашенная Луганская Народная Республика (ЛНР) произвели обмен пленными в Донбассе. Об этом сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену Ольга Кобцева в четверг, 16 апреля.

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Украинской стороне были переданы 11 человек, ЛНР — четверо, еще трое отказались от участия в операции, так как их дома и семьи находятся на подконтрольной Киеву территории, пишет ЛуганскИнформЦентр.

Обмен проводился возле моста у населенного пункта Счастье на линии соприкосновения. Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) передали освобожденным одежду и обувь. Из-за пандемии коронавируса ЛНР поместит граждан на двухнедельную обсервацию.

Ранее в этот же день пленными обменялись самопровозглашенная Донецкая Народная Республика (ДНР) и Киев в районе контрольно-пропускного пункта «Майорск». Донецку передали 10 человек, украинской стороне — девять лиц, один от участия отказался. При этом в офисе президента Украины утверждают, что Киев вернул 19 своих граждан, а обмен происходил по формуле «всех на всех».

Об обмене удерживаемыми стороны условились 8 апреля, договорившись провести его не позднее 17 апреля.

Предыдущий этап обмена пленными между сторонами состоялся в конце декабря 2019 года под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — в ЛНР (самопровозглашенную Луганскую Народную Республику). В Киев отправились 76 человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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