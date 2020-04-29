Онлайн-встречу глав МИД «нормадской четверки» назначили на 30 апреля

Главы МИД стран «нормандской четверки» проведут переговоры в формате видеоконференции в четверг, 30 апреля. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве 29 апреля.

РФ будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Планируется обсудить ход выполнения минского Комплекса мер и решения парижского саммита, который состоялся в декабре 2019 года», — рассказала официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Также в апреле должна была состояться встреча лидеров стран «нормандского формата», в качестве площадки был выбран Берлин.

Однако, как ранее отмечал Лавров, украинская сторона саботировала политическую часть договоренностей по Донбассу и фактически сорвала встречу. По словам министра, Киев отказывается обсуждать правовые аспекты особого политического статуса Донбасса и его закрепление в законодательстве Украины, а все парижские договоренности блокируются из-за позиции, которую занимают украинские власти.

В последний раз лидеры «четверки» собрались в Париже 9 декабря 2019 года. Тогда стороны приняли совместное коммюнике и договорились о следующей встрече. 23 апреля в Кремле отметили, что Киев до сих пор не выполнил «домашнюю работу», о которой шла речь на переговорах во французской столице.

«Нормандский формат» переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.