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Кремль заявил о несделанной «домашней работе» после «нормандского» саммита

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Россия заинтересована в урегулировании ситуации в Донбассе, Украина до сих пор не выполнила свою часть договоренностей в рамках парижских соглашений «нормандской четверки». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 28 апреля.

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«Наши (стран «нормандского формата». — Ред.) президенты собирались в Париже в декабре. Они решили сделать домашнюю работу — до того, как встретиться в следующий раз в Берлине. Домашняя работа пока не сделана», — указал он.

Песков подтвердил, что Москву интересует вопрос следующей встречи на высшем уровне, на которой можно будет «оценить домашнюю работу».

Ранее в апреле глава российского МИДа Сергей Лавров обвинил Киев в саботаже политической части договоренностей по Донбассу и фактическом срыве встречи «нормандской четверки» в Берлине, которая была запланирована на апрель. По словам министра, украинская сторона отказывается обсуждать правовые аспекты особого политического статуса Донбасса и его закрепление в законодательстве Украины, а все парижские договоренности блокируются из-за позиции, которую занимает Киев.

В четверг, 30 апреля, должна состояться встреча глав МИД стран «нормандской четверки» в формате видеоконференции.

Саммит «четверки» в Париже прошел 9 декабря 2019 года. Тогда стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться в апреле в Берлине.

Такой формат переговоров был создан в 2014 году. Тогда лидеры России, Украины, Франции и Германии выработали комплекс мер, предусматривающих разведение сил, принятие на постоянной основе особого статуса самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, его конституционное закрепление, проведение амнистии и организацию местных выборов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

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