Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук считает, что закрепление особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в украинской конституции и ведение соответствующих переговоров в рамках минского процесса — это единственный путь к установлению мира на юго-востоке страны, сообщила 3 апреля пресс-служба партии.

«В существующих условиях закрепление особого статуса в конституции Украины, выполнение Минских соглашений — это единственный способ прекратить конфликт в Донбассе», — говорится в заявлении.

Медведчук указал на то, что внесение изменений в конституцию с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов, прямо прописано в Минских соглашениях. Между тем Украина не намерена закреплять особый статус неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не будет вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик Донбасса.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года.