В Москве обвинили Киев в перечеркивании позитивной динамики в Донбассе

Отказ Украины от соблюдения договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе перечеркивает наметившуюся позитивную динамику в этом вопросе. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 2 апреля, сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

«В ходе телефонных переговоров помощники «нормандских» лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне», ― отмечается в сообщении.

В российском МИДе подчеркнули, что подобный «откат назад» от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся позитивную динамику.

Ранее, 31 марта, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не будет вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик Донбасса. По его словам, формат переговоров в Минске остается неизменным: Украина, Россия и ОБСЕ.

Ермак отметил, что идея создания координационного совета по Донбассу была подана для того, чтобы не вступать в прямые переговоры с Донбассом, но услышать позицию лиц, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях. Создание совета обсудят с Францией и Германией в формате телефонных переговоров на уровне политических советников в «нормандском формате».

12 марта спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау объявила о создании совета для урегулирования ситуации в Донбассе. На следующий день Ермак заявил, что Киев не принимает никаких шагов по признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявлял, что контактная группа может 25 марта принять механизм прямого диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран «нормандского формата».