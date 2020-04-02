Прямой эфир
Сюжет:

В Москве обвинили Киев в перечеркивании позитивной динамики в Донбассе

0
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отказ Украины от соблюдения договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе перечеркивает наметившуюся позитивную динамику в этом вопросе. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 2 апреля, сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

Бесконтактная группа: почему переговоры по Донбассу завершились ничем
В диалог вмешались коронавирус и внутриполитическая ситуация на Украине

«В ходе телефонных переговоров помощники «нормандских» лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне», ― отмечается в сообщении.

В российском МИДе подчеркнули, что подобный «откат назад» от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся позитивную динамику.

Ранее, 31 марта, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не будет вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик Донбасса. По его словам, формат переговоров в Минске остается неизменным: Украина, Россия и ОБСЕ.

Ермак отметил, что идея создания координационного совета по Донбассу была подана для того, чтобы не вступать в прямые переговоры с Донбассом, но услышать позицию лиц, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях. Создание совета обсудят с Францией и Германией в формате телефонных переговоров на уровне политических советников в «нормандском формате».

12 марта спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау объявила о создании совета для урегулирования ситуации в Донбассе. На следующий день Ермак заявил, что Киев не принимает никаких шагов по признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявлял, что контактная группа может 25 марта принять механизм прямого диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран «нормандского формата».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведчук осудил запрет на въезд на Украину для жителей Донбасса
Донецк сообщил о трех пострадавших в результате обстрела ВСУ
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020