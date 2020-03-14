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Донецк сообщил о трех пострадавших в результате обстрела ВСУ

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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В результате артиллерийского обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Горловки в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) пострадали трое мирных жителей. Об этом говорится в сообщении на сайте оперативного командования ДНР.

Пострадали мужчина 1952 года рождения, женщина 1959 года рождения и четырнадцатилетний подросток. Всех их доставили в городскую больницу № 2, где оказали медпомощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

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Оперативное командование ДНР пообещало приобщить материалы по факту атаки к уголовным делам, возбужденным против командира бригады вооруженных формирований Украины Кащенко. Его имя командование не уточняет, однако Донецкое агентство новостей со ссылкой на народную милицию самопровозглашенной республики отмечает, что обстрел произвели со стороны позиций 58-й отдельной мотострелковой бригады Дмитрия Кащенко.

Атака произошла в 01:35 субботы, 14 марта (02:35 мск). По населенным пунктам выпустили десять снарядов из 122-мм орудий.

Глава администрации Горловки Иван Приходько уточнил агентству, что обстреляны поселки Курганка и шахты имени Изотова. В результате обесточено 30 трансформаторных подстанций и повреждено несколько домов.

Оперативная группа Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) выехала на место происшествия.

Накануне ВСУ обстреляли участок разведения сил Богдановка–Петровское. В донецком правительстве отметили, что за минувшие сутки украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив 101 боеприпас.

Ранее, 6 марта, в ДНР заявили, что ВСУ вернулись на позиции у поселка Петровское в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил и средств.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью СМИ, что не будет тратить свое время на посту лидера страны на Минские соглашения и выйдет из «нормандской четверки» через год, если ситуация в Донбассе не изменится. Он добавил, что, Киев разработал два-три альтернативных плана.

«Нормандский формат» переговоров появился в 2014 году для урегулирования конфликта в Донбассе. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили возможность мирного решения конфликта на востоке Украины. Последний саммит прошел 9 декабря 2019 года. Тогда согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений 2014 года.

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