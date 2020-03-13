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В Киеве рассказали об отсутствии действий по признанию ДНР и ЛНР

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Киев не принимает никаких шагов по признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает «Украинская правда».

«Никаких шагов, которые бы сегодня создавали правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей), их признания, не существует», — сказал Ермак, комментируя договоренности контактной группы по Донбассу по созданию консультативного совета.

200 донбассцев: решение по обмену пленными ждут до конца марта
Контактная группа взялась за спасение «нормандского саммита»

Днем ранее спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что контактная группа договорилась создать консультативный совет для выработки предложений по политическому урегулированию в Донбассе.

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что контактная группа может 25 марта принять механизм прямого диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран «нормандского формата». Как он уточнил, это будет диалоговая площадка.

В 2014 году для урегулирования конфликта в Донбассе был создан «нормандский формат» переговоров. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили возможность мирного решения конфликта в Донбассе. Последний саммит состоялся 9 декабря 2019 года. На мероприятии согласовали комплекс мер по выполнению Минских соглашений 2014 года.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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