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Киев заявил о планах вернуть всех пленных из Донбасса в ближайшее время

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Украина в ближайшие месяцы вернет граждан, удерживаемых в самопровозглашенных республиках Донбасса. Об этом в пятницу, 13 марта, рассказал журналистам глава офиса президента Андрей Ермак.

«На протяжении ближайших месяцев мы вернем всех граждан с территорий ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — Ред.)», — цитирует ТАСС Ермака.

В то же время Ермак подчеркнул, что киевские власти «не намерены вести прямые переговоры с представителями республик Донбасса», однако он не отрицает необходимости согласовать блок вопросов, продиктованных Минскими соглашениям.

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«Украина взяла на себя обязательства согласовать несколько вопросов, а именно конституционную реформу по части децентрализации и местных выборов с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Существует необходимость согласованиях этих вопросов. То есть украинские граждане, которые вынужденно проживают сегодня в ОРДЛО, были лишены права выражать свою позицию по этим вопросам. Это недопустимо и это не соответствует нашим интересам», — добавил Ермак.

11 марта заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак выразил надежду на обмен пленными в Донбассе до конца марта.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче минской группе списка пленных для будущего обмена с самопровозглашенными республиками Донбасса. В этом документе 200 имен. Украинский лидер отметил, что запрос касается и тех граждан, которые могли умереть. Поэтому ведется работа по передаче тел погибших на родину.

Предыдущий этап обмена пленными между Киевом и Донбассом произошел 29 декабря 2019 года под Горловкой. Украина передала 61 гражданина в ДНР и 63 — представителям ЛНР. В Киев отправились 76 человек.

Решение провести обмен до конца года было принято в ходе встречи лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря. Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса поприветствовали в Евросоюзе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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