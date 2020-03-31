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Ермак подтвердил отказ Киева от переговоров с Донбассом

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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Киев не будет вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом во вторник, 31 марта, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге, трансляция которого велась в Facebook президентского офиса.

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По словам Ермака, формат переговоров в Минске остается неизменным: Украина, Россия и ОБСЕ. «Мы никогда не вели переговоры с так называемыми ДНР и ЛНР и не будем никогда их вести», — сказал он.

Он отметил, что идея создания координационного совета по Донбассу была подана для того, чтобы не вступать в прямые переговоры с Донбассом, но услышать позицию лиц, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях. Создание совета обсудят с Францией и Германией в формате телефонных переговоров на уровне политических советников в «нормандском формате».

«Эти консультации еще продолжаются», — сказал политик.

Глава президентского офиса сказал, что в Минских договоренностях есть подписи представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), там же есть условия, по которым Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями этих территорий.

Ранее, 12 марта, спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау объявила о создании совета для урегулирования ситуации в Донбассе. На следующий день Ермак заявил, что Киев не принимает никаких шагов по признанию самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявлял, что контактная группа может 25 марта принять механизм прямого диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран «нормандского формата».

Представители ДНР предложили Украине 24 марта альтернативные участки для отвода сил в Донбассе. Переговоры контактной группы прошли 26 марта в режиме видеоконференции. Следующая встреча контактной группы по Донбассу запланирована на 8 апреля.

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