В ДНР заявили о предложенных Киеву альтернативных участках для отвода сил

Представители самопровозглашенной Донецкой народной республики предложили Украине альтернативные участки для отвода сил в Донбассе. Об этом во вторник, 24 марта, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что это произошло во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности, которое состоялось 24 марта в формате видеоконференции. Представитель ДНР Алексей Никоноров предложил украинской стороне два альтернативных варианта южнее Донецка. Представители Луганской народной республики (ЛНР) также предложили альтернативные варианты, передает «РИА Новости».

«Украинская сторона затягивает процесс утверждения локаций для разведения, отвергая любые предложения республик и настаивая на заведомо невыгодных для нас границах участков». — приводит слова Никонорова СЦКК.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что подгруппе по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу в Минске не удалось прийти к компромиссу на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения.

Предыдущее разведение сил состоялось осенью 2019 года. Так, разведение сил в населенном пункте Золотое в Луганской народной республике (ЛНР) прошло с 29 октября по 1 ноября. 9 ноября начался отвод в Петровском в ДНР. Однако позже в ЛНР заявили о проблемах с разведением сил и средств, ситуация обострялась боестолкновениями двух сторон.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.