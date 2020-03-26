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Следующая встреча контактной группы по Донбассу назначена на 8 апреля

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Фото: РИА Новости
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Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МИДа самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг, 26 марта.

26 марта в режиме видеоконференции прошли переговоры контактной группы по Донбассу. После завершения заседания МИД огласил дату новой встречи, пишет «РИА Новости».

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24 марта представители самопровозглашенной Донецкой народной республики предложили Украине альтернативные участки для отвода сил в Донбассе.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что подгруппе по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу в Минске не удалось прийти к компромиссу на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения.

Предыдущее разведение сил состоялось осенью 2019 года. Так, разведение сил в населенном пункте Золотое в Луганской народной республике (ЛНР) прошло с 29 октября по 1 ноября. 9 ноября начался отвод в Петровском в ДНР. Однако позже в ЛНР заявили о проблемах с разведением сил и средств, ситуация обострялась боестолкновениями двух сторон.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

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