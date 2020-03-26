Следующая встреча контактной группы по Донбассу назначена на 8 апреля

Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится 8 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МИДа самопровозглашенной Донецкой народной республики в четверг, 26 марта.

26 марта в режиме видеоконференции прошли переговоры контактной группы по Донбассу. После завершения заседания МИД огласил дату новой встречи, пишет «РИА Новости».

24 марта представители самопровозглашенной Донецкой народной республики предложили Украине альтернативные участки для отвода сил в Донбассе.

Ранее, 11 марта, сообщалось, что подгруппе по вопросам безопасности на переговорах по Донбассу в Минске не удалось прийти к компромиссу на тему новых точек отвода сил и средств от линии соприкосновения.

Предыдущее разведение сил состоялось осенью 2019 года. Так, разведение сил в населенном пункте Золотое в Луганской народной республике (ЛНР) прошло с 29 октября по 1 ноября. 9 ноября начался отвод в Петровском в ДНР. Однако позже в ЛНР заявили о проблемах с разведением сил и средств, ситуация обострялась боестолкновениями двух сторон.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.