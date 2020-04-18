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ДНР обвинила Киев в затягивании согласования новых участков отвода сил

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Украина открыто затягивает согласование новых участков отвода сил в Донбассе. Об этом в субботу, 18 апреля, заявила глава МИДа самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

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«Киев упорно саботирует согласование участков, при этом не предоставляя никаких реальных аргументов своего несогласия», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам дипломата, Донецк и Луганск предложили Киеву по пять участков для разведения сил, но украинская сторона отказалась от их согласования. Как напомнила Никонорова, определить и согласовать новые участки отвода сил стороны должны были еще в декабре прошлого года после встречи в Париже лидеров «нормандской четверки».

В доказательство своей позиции представитель ДНР привела протокол заседания контактной группы от 26 марта. В нем Украина без аргументов отклонила все решения, в том числе и по новым участкам разведения сил и средств.

По словам Никоноровой, Киев не раз демонстрировал отсутствие желания к деятельности по урегулированию конфликта в Донбассе. Со своей стороны в ДНР продолжат прилагать усилия, чтобы вынудить Украину «согласовать участки и на практике реализовать на них разведение сил и средств».

6 марта в ДНР заявили, что украинские военные вернулись на позиции у поселка Петровское в Донбассе, где осенью состоялся отвод сил и средств.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности выступил с предложением разводить войска в Донбассе по секторам. Детали предлагаемой модели Зеленский пообещал озвучить позднее.

Осенью 2019 года в населенном пункте Золотое в ЛНР прошло первое разведение сил, 9 ноября начался отвод в Петровском (ДНР). Дата разведения сил была согласована контактной группой по Донбассу 1 октября.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменил ее на операцию объединенных сил.

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