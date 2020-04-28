Прямой эфир
Сюжет:

СМИ сообщили об убийстве бойцом ВСУ двух сослуживцев в Донбассе

0
Фото: Global Look Press/Yves Choquette/ZUMAPRESS.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский военнослужащий под действием наркотических веществ расстрелял двух сослуживцев в Донбассе, сообщил 27 апреля портал «Русская весна».

Вскрылся обмен: Киев и Донбасс могли вернуть друг другу более 200 лиц
Однако перед Пасхой отправить по домам удалось лишь 34 человека

По данным издания, инцидент произошел в районе расположения 58-й бригады ВСУ вблизи населенного пункта Зайцево.

Отмечается, что один из военнослужащих употребил наркотические вещества и, находясь на дежурстве, по ошибке принял сослуживцев за ополченцев. В итоге был открыт огонь на поражение, двое бойцов ВСУ погибли, один получил ранения.

Стрелявший военнослужащий скрылся с места происшествия, сейчас военная полиция ведет его поиск, отмечает «Федеральное агентство новостей».

В сентябре прошлого года в ЛНР сообщили, что украинские десантники и бойцы пехоты устроили массовую драку, в результате которой пострадали 15 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
В Донбассе пьяный украинский военный расстрелял мирного жителя

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020