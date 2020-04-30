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«Газель Next» получила подушку безопасности

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Горьковский автомобильный завод начал выпуск автомобилей «Газель Next» с новой системой пассивной безопасности. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 30 апреля в редакцию «Известий».

В систему входит передняя подушка безопасности водителя, новые ремни безопасности, измененная конструкция рулевого управления и приборной панели, многофункциональное токопередающее устройство, блок управления системой безопасности и ряд других элементов.

При столкновении автомобиля с другой машиной система обеспечивает преднатяжение ремней безопасности, раскрытие подушки безопасности и отключение подачи топлива.

Отмечается, что до конца 2020 года системой безопасности будут оснащены все новые автомобили «Газель Next».

24 апреля сообщалось, что Горьковский автомобильный завод выпустит 473 современных реанимобиля по заказу Минпромторга.

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