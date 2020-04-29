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Kia представит в России новые версии кроссоверов XCeed и Seltos

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Фото: kia.ru
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Компания Kia в июне этого года начнет продажи на российском рынке кроссовера Kia XCeed с мощными турбонаддувными двигателями 1,4 T-GDI и 1.6 T-GDI. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 29 апреля в редакцию «Известий».

Отмечается, что в июне на российский рынок также выйдут новые версии компактного кроссовера Kia Seltos с двигателем 1,6 л, производство которых по технологии полного цикла (CKD) началось в Калининграде на заводе «Автотор».

В апреле Kia запустила в России сервис, позволяющий клиенту дистанционно узнать о наличии автомобиля в интересующей его комплектации и цвете.

Функционал реализован на официальном сайте бренда. В настоящее время в полном объеме доступен выбор для представительского седана K900, спортивного фастбэка Stinger и субкомпактного хетчбэка Picanto.

3 апреля сообщалось, что Kia начинает продажи в России автомобилей специальной лимитированной серии UEFA Europa League.

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